ГАТИ предупредила о дорожных ограничениях в трёх районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция проинформировала о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в Петербурге с 18 августа. Они затронут три района города.
В частности, в Красносельском районе с 18 по 27 августа в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей будет временно ограничено движение транспорта на перекрёстке проспекта Красных Командиров и Красносельской улицы в городе Красное Село. Также там закроют сквозной проезд по Красносельской улице.
Кроме этого, в Невском районе с 18 по 31 августа из-за реконструкции инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Фаянсовой улице — на участке от улицы Седова до улицы 2-й Луч.
Также в Василеостровском районе изменится схема отвода транспорта, введённая в связи с ремонтом Биржевого моста. С 18 августа по 30 сентября откроется движение транспорта по улице Одоевского, уточнили в ГАТИ.
«Фонтанка» писала, что Биржевой мост закрыт для автомобилистов и пешеходов с 2021 года. Завершиться ремонт должен в мае 2023-го.