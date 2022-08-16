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    ГАТИ предупредила о дорожных ограничениях в трёх районах Петербурга

    2026
    1 комментарий

    Государственная административно-техническая инспекция проинформировала о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в Петербурге с 18 августа. Они затронут три района города.

    В частности, в Красносельском районе с 18 по 27 августа в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей будет временно ограничено движение транспорта на перекрёстке проспекта Красных Командиров и Красносельской улицы в городе Красное Село. Также там закроют сквозной проезд по Красносельской улице.

    Кроме этого, в Невском районе с 18 по 31 августа из-за реконструкции инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Фаянсовой улице — на участке от улицы Седова до улицы 2-й Луч.

    Также в Василеостровском районе изменится схема отвода транспорта, введённая в связи с ремонтом Биржевого моста. С 18 августа по 30 сентября откроется движение транспорта по улице Одоевского, уточнили в ГАТИ.

    «Фонтанка» писала, что Биржевой мост закрыт для автомобилистов и пешеходов с 2021 года. Завершиться ремонт должен в мае 2023-го.

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    Комментарии 1

    Святослав-ужас хазар16 Авг 2022 в 11:22
    Не понял - как связаны между собой ремонт Биржевого и ул. Одоевского ???
    И главное - а как же с изначально анонсированной датой завершения ремонта Биржевого 10 декабря 2022 ???? Возвращаемся в славные времена переносов от Полтоса.
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