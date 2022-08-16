ГАТИ предупредила о дорожных ограничениях в трёх районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция проинформировала о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в Петербурге с 18 августа. Они затронут три района города.



В частности, в Красносельском районе с 18 по 27 августа в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей будет временно ограничено движение транспорта на перекрёстке проспекта Красных Командиров и Красносельской улицы в городе Красное Село. Также там закроют сквозной проезд по Красносельской улице.

