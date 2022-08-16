Кронштадт оказался без света и воды из-за птицы

В дома на острове Котлин вернулся свет и постепенно начинает возвращаться вода. В администрации рассказали о причине отключения.
Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе района, причиной блэкаута стала птица, которая залетела на 86-ю подстанцию «Оборонэнерго». Из-за этого произошло замыкание и автоотключение. Последнее отразилось на городских котельных, они тоже приостановили работу.
Сейчас последствия инцидента устранены. В дома вернулся свет. Это подтверждают и местные жители. Они продолжают ждать возвращение воды и открытие магазинов: в девять утра на проспекте Ленина работали только аптека и пекарня, супермаркеты были закрыты.
В пресс-службе уточнили, что вода также в скором времени вернется, подключение котельных уже началось.
О том, что во всем Кронштадте пропали свет и вода, местные жители стали сообщать около 8 утра. Некоторые рассказывали о хлопке на подстанции.