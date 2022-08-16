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    Кронштадт оказался без света и воды из-за птицы

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    9 комментариев

    В дома на острове Котлин вернулся свет и постепенно начинает возвращаться вода. В администрации рассказали о причине отключения.

    Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе района, причиной блэкаута стала птица, которая залетела на 86-ю подстанцию «Оборонэнерго». Из-за этого произошло замыкание и автоотключение. Последнее отразилось на городских котельных, они тоже приостановили работу.

    Сейчас последствия инцидента устранены. В дома вернулся свет. Это подтверждают и местные жители. Они продолжают ждать возвращение воды и открытие магазинов: в девять утра на проспекте Ленина работали только аптека и пекарня, супермаркеты были закрыты.

    В пресс-службе уточнили, что вода также в скором времени вернется, подключение котельных уже началось.

    О том, что во всем Кронштадте пропали свет и вода, местные жители стали сообщать около 8 утра. Некоторые рассказывали о хлопке на подстанции.

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    Комментарии 9

    Dmitry Antonov16 Авг 2022 в 10:47
    Опять бакланы мешают нам жить...
    +0−0
    ProstoZloy16 Авг 2022 в 10:42
    Все это напоминает старый анекдот.
    Американский шаттл взорвался из-за удара молнии. Экипаж "Молнии" представлен к правительственным наградам.
    +0−0
    alexadmin16 Авг 2022 в 10:24
    Да вообще огромное количество птиц летает: белые лебеди, черные ястребы, орлы, грачи, соколы.
    +0−0
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