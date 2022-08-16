Кронштадт оказался без света и воды из-за птицы

В дома на острове Котлин вернулся свет и постепенно начинает возвращаться вода. В администрации рассказали о причине отключения.



Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе района, причиной блэкаута стала птица, которая залетела на 86-ю подстанцию «Оборонэнерго». Из-за этого произошло замыкание и автоотключение. Последнее отразилось на городских котельных, они тоже приостановили работу.



Сейчас последствия инцидента устранены. В дома вернулся свет. Это подтверждают и местные жители. Они продолжают ждать возвращение воды и открытие магазинов: в девять утра на проспекте Ленина работали только аптека и пекарня, супермаркеты были закрыты.

