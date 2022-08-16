СК нашёл в Минздраве хищение средств от продажи 75 автомобилей

Расследование хищений началось после того, как глава Минздрава Михаил Мурашко попросил об этом председателя СК Александра Бастрыкина. В итоге были задержаны, а потом и арестованы двое сотрудников ФГУП «Ремонтно-строительное управление», находящегося под внешним управлением Минздрава и распоряжающегося автомобилями, а также автодилер, который их продал.

По версии следствия, заместитель руководителя ФГУП РСУ Владимир Чернов, его сотрудник Никита Соколов и частный автодилер Андрей Антюхов в 2018–2020 годах похитили как минимум 6,3 миллиона рублей. Они продали 75 списанных «Мондео» (прежде на них возили чиновников), а деньги оставили себе. Их обвиняют по статье 159, часть 4, УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору.



Суд отправил обвиняемых в СИЗО до 9 октября 2022 года. Их адвокаты обжаловали решения.

