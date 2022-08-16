СК нашёл в Минздраве хищение средств от продажи 75 автомобилей

Следственный комитет России выявил в министерстве здравоохранения хищение денег, вырученных от продажи десятков автомобилей Ford Mondeo, пишет 16 августа «Коммерсантъ».
Расследование хищений началось после того, как глава Минздрава Михаил Мурашко попросил об этом председателя СК Александра Бастрыкина. В итоге были задержаны, а потом и арестованы двое сотрудников ФГУП «Ремонтно-строительное управление», находящегося под внешним управлением Минздрава и распоряжающегося автомобилями, а также автодилер, который их продал.
По версии следствия, заместитель руководителя ФГУП РСУ Владимир Чернов, его сотрудник Никита Соколов и частный автодилер Андрей Антюхов в 2018–2020 годах похитили как минимум
Суд отправил обвиняемых в СИЗО до 9 октября 2022 года. Их адвокаты обжаловали решения.