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    СК нашёл в Минздраве хищение средств от продажи 75 автомобилей

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    3 комментария

    Следственный комитет России выявил в министерстве здравоохранения хищение денег, вырученных от продажи десятков автомобилей Ford Mondeo, пишет 16 августа «Коммерсантъ».

    Расследование хищений началось после того, как глава Минздрава Михаил Мурашко попросил об этом председателя СК Александра Бастрыкина. В итоге были задержаны, а потом и арестованы двое сотрудников ФГУП «Ремонтно-строительное управление», находящегося под внешним управлением Минздрава и распоряжающегося автомобилями, а также автодилер, который их продал.

    По версии следствия, заместитель руководителя ФГУП РСУ Владимир Чернов, его сотрудник Никита Соколов и частный автодилер Андрей Антюхов в 2018–2020 годах похитили как минимум 6,3 миллиона рублей. Они продали 75 списанных «Мондео» (прежде на них возили чиновников), а деньги оставили себе. Их обвиняют по статье 159, часть 4, УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

    Суд отправил обвиняемых в СИЗО до 9 октября 2022 года. Их адвокаты обжаловали решения.

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    Комментарии 3

    James Cook16 Авг 2022 в 09:14
    Ну как не тырнуть из бюджета.
    +1−0
    houspi16 Авг 2022 в 09:08
    84000 за тачку. Хороший бизнес!
    +1−0
    Батарейкин16 Авг 2022 в 08:20
    А каким образом был "задержан" автодилер? Или речь о банальном перекупе?
    +0−0
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