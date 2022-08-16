    Пробки

    1/10

    usd61.37eur62.51
    ТЕМА ДНЯ

    Беглов снова рекомендует носить маски

    Повестки-то настоящиеКак получить узбекскую VisaНужна ли вакцинаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Собрание памяти Цоя на московском Арбате разогнала полиция

    1446
    2 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    Сотрудники полиции Москвы разогнали поклонников Виктора Цоя, собравшихся на Арбате вечером 15 августа. Убедить людей уйти полицейские смогли за 15 минут, сообщает MSK1.RU.

    По данным издания, поклонники музыканта собрались у «Стены Цоя», дома 37 по улице Арбат. Начало собрания было спокойным, однако к девяти вечера на место прибыли сотрудники полиции.

    В 21:15 людей предупредили о том, что нужно разойтись. Примерно через 15 минут людей разогнали.

    Напомним, что 15 августа – годовщина смерти Виктора Цоя. Память музыканта в этот день почтили и в Петербурге.

    Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой 32 года назад. Его «Москвич» врезался в «Икарус» 15 августа 1990 года. Цою было 28 лет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    26592706616 Авг 2022 в 01:10
    Цой чем им не угодил?
    +0−0
    миру-мир!16 Авг 2022 в 00:18
    ментом родиться это умудрится надо. да.
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close