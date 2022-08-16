Собрание памяти Цоя на московском Арбате разогнала полиция

Сотрудники полиции Москвы разогнали поклонников Виктора Цоя, собравшихся на Арбате вечером 15 августа. Убедить людей уйти полицейские смогли за 15 минут, сообщает MSK1.RU.



По данным издания, поклонники музыканта собрались у «Стены Цоя», дома 37 по улице Арбат. Начало собрания было спокойным, однако к девяти вечера на место прибыли сотрудники полиции.

В 21:15 людей предупредили о том, что нужно разойтись. Примерно через 15 минут людей разогнали.