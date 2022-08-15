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    «Закрой за мной дверь, я ухожу». В Петербурге почтили память Виктора Цоя

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    8 комментариев

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Утром понедельника у могилы Виктора Цоя на Богословском кладбище собралось несколько десятков человек. Они пели под гитару и вспоминали музыканта: 15 августа — годовщина его смерти.

    Побывал там и корреспондент «Фонтанки». По его оценкам, на месте было около полусотни человек, но и это не предел — к вечеру их обычно собирается больше. Некоторые принесли гитары и старались дружно исполнять хиты группы «Кино» (в том числе песни «Звезда по имени Солнце», «Кукушка» и «Закрой за мной дверь, я ухожу»).

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    Остальные сидели на траве, слушали, ходили вокруг, переговаривались и оставляли у могилы музыканта цветы. Лицо Цоя мелькало и на футболках собравшихся, и даже на флаге, с которым пришел один из фанатов.

    Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой 32 года назад. Его «Москвич» врезался в «Икарус» 15 августа 1990 года. Цою было 28 лет.

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    Комментарии 8

    Petr_SPb15 Авг 2022 в 16:39
    А другая цитата, "В... без особых причин", теперь полностью закрашена
    +0−0
    Petr_SPb15 Авг 2022 в 16:37
    На трансформаторной подстаниции с портретом Цоя кто-то старательно пытался содрать надпись "Перемен требуют наши сердца!" До конца всё-таки не содрали, и, по крайней мере те, кто знает Цоя, эту фразу отчётливо читают.
    +0−0
    Гриб15 Авг 2022 в 16:19
    Вот думаю, а так ли на самом деле нужны были перемены в стране о которых пели музыканты и нужна ли были самим музыкантом эти перемены? Цой и тогда в середине 80-х разъезжал на жигулях, о которые могло мечтать большинство советских граждан. А что в итоге то? Товарищ Гребенщиков нынче иногент, если не ошибаюсь? Там же на земле обетованной и товарищ Макаревич, чей поворот сипел и надрывался с каждого кассетника
    +1−1
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