«Закрой за мной дверь, я ухожу». В Петербурге почтили память Виктора Цоя

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Утром понедельника у могилы Виктора Цоя на Богословском кладбище собралось несколько десятков человек. Они пели под гитару и вспоминали музыканта: 15 августа — годовщина его смерти.
Побывал там и корреспондент «Фонтанки». По его оценкам, на месте было около полусотни человек, но и это не предел — к вечеру их обычно собирается больше. Некоторые принесли гитары и старались дружно исполнять хиты группы «Кино» (в том числе песни «Звезда по имени Солнце», «Кукушка» и «Закрой за мной дверь, я ухожу»).
Остальные сидели на траве, слушали, ходили вокруг, переговаривались и оставляли у могилы музыканта цветы. Лицо Цоя мелькало и на футболках собравшихся, и даже на флаге, с которым пришел один из фанатов.
Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой 32 года назад. Его «Москвич» врезался в «Икарус» 15 августа 1990 года. Цою было 28 лет.