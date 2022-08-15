«Закрой за мной дверь, я ухожу». В Петербурге почтили память Виктора Цоя

Утром понедельника у могилы Виктора Цоя на Богословском кладбище собралось несколько десятков человек. Они пели под гитару и вспоминали музыканта: 15 августа — годовщина его смерти.



Побывал там и корреспондент «Фонтанки». По его оценкам, на месте было около полусотни человек, но и это не предел — к вечеру их обычно собирается больше. Некоторые принесли гитары и старались дружно исполнять хиты группы «Кино» (в том числе песни «Звезда по имени Солнце», «Кукушка» и «Закрой за мной дверь, я ухожу»).