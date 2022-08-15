«Призрачного гонщика» спасают после краш-теста у Московских ворот, его штурман тоже в больнице

Полиция проводит проверку по факту аварии у Московских ворот, об этом сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



15 августа в 20:25 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что у дома 95 по Московскому проспекту автомобиль «Шкода Рапид» наехал на бордюр и перевернулся. За рулем находился 31-летний мужчина, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Его 29-летний пассажир также уехал в машине скорой помощи с травмами средней степени тяжести. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.