    Пробки

    1/10

    usd61.37eur62.51
    ТЕМА ДНЯ

    Беглов снова рекомендует носить маски

    Повестки-то настоящиеКак получить узбекскую VisaНужна ли вакцинаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    «Призрачного гонщика» спасают после краш-теста у Московских ворот, его штурман тоже в больнице

    1783
    6 комментариев

    Полиция проводит проверку по факту аварии у Московских ворот, об этом сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    15 августа в 20:25 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что у дома 95 по Московскому проспекту автомобиль «Шкода Рапид» наехал на бордюр и перевернулся. За рулем находился 31-летний мужчина, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Его 29-летний пассажир также уехал в машине скорой помощи с травмами средней степени тяжести. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

    Очевидцы в соцсетях пишут, что «Шкода» двигалась по проспекту со скоростью не менее 100 километров в час. При этом водитель умудрялся играть в «шашечки» и создавать опасные ситуации на дороге.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    Мillemelle15 Авг 2022 в 23:17
    безнаказанность порождает вседозволенность. никто ничего не боиться...
    +0−0
    SU LUX INN15 Авг 2022 в 23:15
    каков же Позор! всего лишь на соточке не умеет в Перестройку! это деградация Авто любителя!
    +1−0
    hal900015 Авг 2022 в 23:11
    дану рапид эт обычный жигуль..по ощущениям за рулем...подвеска еще на балке..незнаю нафиг его берут..брать так форда..единственный автомобиль в категории цена качества которому не будет равных еще лет 100..в нем едешь чувствуешь себя человеком..
    +2−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close