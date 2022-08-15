«Плюс-минус как собаки». На севере Петербурга гуляют поросята, черный и белый

Жители Комендантского проспекта могут увидеть не только собак кошек, гуляя по району. Здесь живут Чирик и Челси — свиньи, которым 3,5 года. Подросшие минипиги черного и белого окраса дышат свежим вечерним воздухом с владельцем Виталием.



Как рассказал Виталий, ухаживать за этими созданиями не сложно — «плюс-минус, как за собаками». В хозяйской постели Чирик и Челси не спят, но мужчина отметил, что если им разрешить, то другое спальное место они уже вряд ли выберут. Питаются минипиги овощами, фруктами, кашами и кисломолочными продуктами. «По делам» выходят из дома дважды в день.

