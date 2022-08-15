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    «Плюс-минус как собаки». На севере Петербурга гуляют поросята, черный и белый

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    3 комментария

    читатель «Фонтанки»

    Жители Комендантского проспекта могут увидеть не только собак кошек, гуляя по району. Здесь живут Чирик и Челси — свиньи, которым 3,5 года. Подросшие минипиги черного и белого окраса дышат свежим вечерним воздухом с владельцем Виталием.

    Как рассказал Виталий, ухаживать за этими созданиями не сложно — «плюс-минус, как за собаками». В хозяйской постели Чирик и Челси не спят, но мужчина отметил, что если им разрешить, то другое спальное место они уже вряд ли выберут. Питаются минипиги овощами, фруктами, кашами и кисломолочными продуктами. «По делам» выходят из дома дважды в день.

    В центральных районах Петербурга давно живут свиньи, которых «узнают в лицо». Например, Дульсинея с 8-й Советской. Или Варвара с Васильевского острова.

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    Комментарии 3

    hal900015 Авг 2022 в 22:51
    Белоснежка и Черныш..поросята веселые ребята..!
    +0−0
    миру-мир!15 Авг 2022 в 22:38
    культурная столица, чо.

    хе-хе.
    +0−1
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