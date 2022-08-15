    Пробки

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    Муляж взрывного устройства и крышечка. Показываем, из-за чего останавливали движение по М-11

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    Движение по платной трассе М-11 между Петербургом и Москвой останавливали из-за весьма неприятной находки. Она оказалась муляжом.

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    По данным «Фонтанки», машина разминирования появилась на трассе из-за муляжа взрывного устройства. Состоял он из использованной упаковки из-под молока, проводов и «поражающих элементов».

    Потенциально опасный предмет, напомним, был обнаружен на 671 километре трассы М-11. На время проверки движение пришлось остановить. Образовались пробки в обе стороны длиной около километра.

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