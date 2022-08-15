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    Причиной концентрации спецслужб на М-11 в районе Славянки был подозрительный предмет под мостом

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    2 комментария

    «Фонтанка» выяснила, что стало причиной пробки на М-11 в районе Славянки 15 августа. Спецслужбы проверяли подозрительный предмет под мостом.

    «Сотрудниками службы транспортной безопасности был обнаружен подозрительный предмет, вызвана полиция. Движение было перекрыто в обе стороны на 671-м километре на период проверки. Ничего опасного не оказалось, движение возобновлено», — рассказали корреспонденту в пресс-службе компании «Магистраль двух столиц».

    Пробка на участке образовалась около трех часов дня. Сейчас затор уже рассосался.

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    Комментарии 2

    27458068815 Авг 2022 в 19:26
    В Славянке, под мостом, поймали гиркина с хвостом. (но без усов)
    +0−0
    hal900015 Авг 2022 в 19:09
    А кто оплачивать задержку будет?
    +0−0
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