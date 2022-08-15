Причиной концентрации спецслужб на М-11 в районе Славянки был подозрительный предмет под мостом

«Фонтанка» выяснила, что стало причиной пробки на М-11 в районе Славянки 15 августа. Спецслужбы проверяли подозрительный предмет под мостом.
«Сотрудниками службы транспортной безопасности был обнаружен подозрительный предмет, вызвана полиция. Движение было перекрыто в обе стороны на 671-м километре на период проверки. Ничего опасного не оказалось, движение возобновлено», — рассказали корреспонденту в пресс-службе компании «Магистраль двух столиц».
Пробка на участке образовалась около трех часов дня. Сейчас затор уже рассосался.