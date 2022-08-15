В Петербурге арестован вероятный наркокурьер, которого с погоней остановили на Думской

пресс-служба ГУ Росгвардии по СЗФО
Куйбышевский районный суд заключил под стражу 24-летнего Алексея Громова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков. Об этом 15 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Следствие полагает, что в воскресенье ночью Громов приобрел с целью дальнейшего сбыта 67 свертков с синтетическим наркотиком. Но стать «продавцом года» молодому человеку не удалось, его машину остановили на Думской, а запрещенное изъяли в ходе обыска.
«Фонтанка» писала об этом в прямом смысле громком задержании, которое отвлекло завсегдатаев пьяной улицы от веселья. Сотрудники полиции сперва попытались остановить ВАЗ-2114 с номерами, принадлежавшими другой машине. Догнали на Думской, где ездок протаранил машину с мигалками.
Громов ранее судим Колпинским и Фрунзенским районными судами г. Санкт-Петербурга. Просил более мягкую меру. Суд ему навстречу не пошел.