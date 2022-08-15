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    В Петербурге арестован вероятный наркокурьер, которого с погоней остановили на Думской

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    пресс-служба ГУ Росгвардии по СЗФО

    Куйбышевский районный суд заключил под стражу 24-летнего Алексея Громова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков. Об этом 15 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Следствие полагает, что в воскресенье ночью Громов приобрел с целью дальнейшего сбыта 67 свертков с синтетическим наркотиком. Но стать «продавцом года» молодому человеку не удалось, его машину остановили на Думской, а запрещенное изъяли в ходе обыска.

    «Фонтанка» писала об этом в прямом смысле громком задержании, которое отвлекло завсегдатаев пьяной улицы от веселья. Сотрудники полиции сперва попытались остановить ВАЗ-2114 с номерами, принадлежавшими другой машине. Догнали на Думской, где ездок протаранил машину с мигалками.

    Громов ранее судим Колпинским и Фрунзенским районными судами г. Санкт-Петербурга. Просил более мягкую меру. Суд ему навстречу не пошел.

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