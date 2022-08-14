ВАЗ с «начинкой» гоняли наряды ДПС ночью в центре Петербурга

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 14 августа, сотрудники полиции попытались остановить ВАЗ-2114 с номерами, принадлежавшими другой машине, на углу Невского проспекта и Думской улицы в 03:20 ночи. Выяснилось, что автомобиль, номера которого были на легковушке, был снят с регистрации в 2021 году.

Водитель автомобиля ВАЗ с фальшивыми номерами и без прав пытался избежать встречи с нарядом ДПС на Думской улице.

ДПС начала преследование машины. И через 20 минут наряд смог заблокировать ВАЗ у дома 26 по набережной канала Грибоедова.

За рулем оказался 24-летний неработающий житель Ломоносовского района в состоянии опьянения. При этом у молодого человека не было прав, он их даже никогда не получал.

Когда же полицейские осмотрели салон, то поняли, что не только странные номера стали причиной бегства водителя.

«В передней боковой водительской двери и багажнике обнаружено 67 пакетиков с расфасованным неустановленным наркотическим веществом, которые направлены на исследование», — сообщает ведомство.