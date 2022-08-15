В Минстрое РФ рассказали, что российские фирмы будут строить в Мариуполе в ближайшее время

Восстанавливают Мариуполь 25 подрядных организаций из России, и в том числе из Петербурга. К работам привлекли компании, которые вызвались сами. При отборе дополнительно оценивали, как ранее они выполняли аналогичные контракты в РФ. Об этом 15 августа рассказали «Фонтанке» в Минстрое России.

На первых порах в Мариуполе им предстоит восстановить 680 объектов инфраструктуры, жилья, социального назначения и промышленности, работы уже начались и пройдут в несколько этапов. В период 2022-2025 в Мариуполе планируется построить 600 тысяч квадратных метров жилья, 1700 км водопроводов, теплотрасс и канализации.



«В этом году планируется восстановить 37 котельных, реконструировать и капитально отремонтировать 51,2 км сетей теплоснабжения, 10,1 км сетей водоснабжения, 17,8 км сетей водоотведения, 16 канализационных станций, и часть жилых объектов», – рассказали в Минстрое, и отметили, что финансирование на строительство будут привлекать из различных источников.

Уже сейчас наниматели ищут рабочих, кто откликнется на вакансии и отправится вахтовым методом восстанавливать разрушенный город. Соискателям обещают платить как минимум вдвое больше, чем в Петербурге.



Однако сами представители компаний, вызвавшихся отстраивать Мариуполь, не спешат предавать сей момент огласке.

В компании «Ленмонтаж», которая восстанавливает в Мариуполе трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, просьбу «Фонтанки» рассказать о поставленных перед ними целях и источниках финансирования проигнорировали.

«Я уточняла у руководства, мне ответили, что нам это неинтересно», – сообщила секретарь.

Николай Милькис, собственник компании «Р-Строй», которая набирает для работы в Мариуполе отделочников, каменщиков и электромонтажников, и вовсе ушел от темы:

