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    В Минстрое РФ рассказали, что российские фирмы будут строить в Мариуполе в ближайшее время

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    3 комментария

    Восстанавливают Мариуполь 25 подрядных организаций из России, и в том числе из Петербурга. К работам привлекли компании, которые вызвались сами. При отборе дополнительно оценивали, как ранее они выполняли аналогичные контракты в РФ. Об этом 15 августа рассказали «Фонтанке» в Минстрое России.

    На первых порах в Мариуполе им предстоит восстановить 680 объектов инфраструктуры, жилья, социального назначения и промышленности, работы уже начались и пройдут в несколько этапов. В период 2022-2025 в Мариуполе планируется построить 600 тысяч квадратных метров жилья, 1700 км водопроводов, теплотрасс и канализации.

    «В этом году планируется восстановить 37 котельных, реконструировать и капитально отремонтировать 51,2 км сетей теплоснабжения, 10,1 км сетей водоснабжения, 17,8 км сетей водоотведения, 16 канализационных станций, и часть жилых объектов», – рассказали в Минстрое, и отметили, что финансирование на строительство будут привлекать из различных источников.

    Уже сейчас наниматели ищут рабочих, кто откликнется на вакансии и отправится вахтовым методом восстанавливать разрушенный город. Соискателям обещают платить как минимум вдвое больше, чем в Петербурге.

    Однако сами представители компаний, вызвавшихся отстраивать Мариуполь, не спешат предавать сей момент огласке.

    В компании «Ленмонтаж», которая восстанавливает в Мариуполе трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, просьбу «Фонтанки» рассказать о поставленных перед ними целях и источниках финансирования проигнорировали.

    «Я уточняла у руководства, мне ответили, что нам это неинтересно», – сообщила секретарь.

    Николай Милькис, собственник компании «Р-Строй», которая набирает для работы в Мариуполе отделочников, каменщиков и электромонтажников, и вовсе ушел от темы:

    «Я не даю комментариев. Прошу меня не беспокоить», – ответил «Фонтанке» Милькис.

    Хотя цели перед подрядчиками Минстрой ставит вполне тривиальные: обеспечить жильем и необходимой инфраструктурой максимальное количество людей, которые собираются вернуться в свои регионы.

    Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с Владимиром Путиным заявил, что, согласно плану, Мариуполь может быть полностью восстановлен в течение трех лет.

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    Комментарии 3

    Карабас Барабас15 Авг 2022 в 17:20
    "Соискателям обещают", ключевой посыл - наобещать. сотрудники Мосводоканала чего то там в ЛНР делали-делали а заработанного пока увидеть не могут, без генпрокурора не обойтись.
    +1−0
    hal900015 Авг 2022 в 17:20
    Вообще-то коклы к нам все время ездили строить а не мы к ним..у нас строить никто не умеет..обратите внимание на глав строительных компаний...все кокловские...)
    +0−0
    AndrewBarsik15 Авг 2022 в 17:16
    Жаль, что не написано - кто и из каких средств всё это оплатит.
    +2−0
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