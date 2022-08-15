Джонни Депп снимет фильм про художника Модильяни. Продюсер — Аль Пачино

Джонни Депп собирается снять фильм про художника Модильяни. Об этом 15 августа сообщило издание The Hollywood Reporter.
Новый фильм будет экранизацией пьесы Дэнниса Макинтайра и расскажет о жизни знаменитого художника Амедео Модильяни в Париже в 1916 году — в поворотном моменте его судьбы. Одним из сопродюсеров фильма станет Аль Пачино. Фильм начнут снимать в Европе весной 2023 года, а кастинг будет объявлен в ближайшее время, сообщает издание.
«У Модильяни была очень тяжелая жизнь, которая в конечном итоге ознаменовалась триумфом. Это общечеловеческая история, с которой могут себя идентифицировать все зрители», — цитирует Деппа The Hollywood Reporter.
В последний раз Джонни Депп пробовал себя в качестве режиссера 25 лет назад. В 1997 году он снял фильм «Храбрец» с собой и Марлоном Брандо в главных ролях. Сюжет фильма рассказывал о жизни бедняка Рафаэля (Депп), которому продюсер (Брандо) предлагает деньги за роль, в которой нужно по-настоящему убить человека.
Сейчас Джонни Депп снимается в исторической драме «Фаворитка», где играет роль короля Франции Людовика XV. Роль его любовницы исполняет актриса и одновременно режиссёр этого фильма — француженка Майвенн Ле Беско. Права на его показ приобрел «Нетфликс».