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    Джонни Депп снимет фильм про художника Модильяни. Продюсер — Аль Пачино

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    1 комментарий

    Джонни Депп собирается снять фильм про художника Модильяни. Об этом 15 августа сообщило издание The Hollywood Reporter.

    Новый фильм будет экранизацией пьесы Дэнниса Макинтайра и расскажет о жизни знаменитого художника Амедео Модильяни в Париже в 1916 году — в поворотном моменте его судьбы. Одним из сопродюсеров фильма станет Аль Пачино. Фильм начнут снимать в Европе весной 2023 года, а кастинг будет объявлен в ближайшее время, сообщает издание.

    «У Модильяни была очень тяжелая жизнь, которая в конечном итоге ознаменовалась триумфом. Это общечеловеческая история, с которой могут себя идентифицировать все зрители», — цитирует Деппа The Hollywood Reporter.

    В последний раз Джонни Депп пробовал себя в качестве режиссера 25 лет назад. В 1997 году он снял фильм «Храбрец» с собой и Марлоном Брандо в главных ролях. Сюжет фильма рассказывал о жизни бедняка Рафаэля (Депп), которому продюсер (Брандо) предлагает деньги за роль, в которой нужно по-настоящему убить человека.

    Сейчас Джонни Депп снимается в исторической драме «Фаворитка», где играет роль короля Франции Людовика XV. Роль его любовницы исполняет актриса и одновременно режиссёр этого фильма — француженка Майвенн Ле Беско. Права на его показ приобрел «Нетфликс».

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    Комментарии 1

    Cashmare15 Авг 2022 в 17:18
    нетфликс же вроде удалял все фильмы с деппом со своей платформы. и тут вдруг права на показ купил. так сказать - вляпались, теперь приходится переобуваться?
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