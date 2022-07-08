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    Бойкот окончен. «Нетфликс» приобрел права на следующий фильм с Джонни Деппом

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    Netflix приобрёл права на трансляцию будущего фильма, «Фаворитка», с Джонни Деппом в главной роли. Об этом 7 июля сообщило агентство Bloomberg.

    Это первая крупная роль актёра после голливудского бойкота и суда с бывшей женой Эмбер Хёрд по делу о клевете.

    В «Фаворитке» Джонни Депп сыграет короля Франции Людовика XV, роль его любовницы исполнит актриса и одновременно режиссёр этого фильма — француженка Майвенн Ле Беско.

    Фильм выйдет во французский прокат в 2023 году. Через 15 месяцев после релиза в кинотеатрах его покажет Netflix.

    Последний фильм, где играл Джонни Депп, вышел в 2020 году. Это была биографическая драма «Великий», где актёр сыграл роль культового военного фотографа Юджина Смита.

    Ранее Фонтанка рассказывала, как закончился суд между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд.

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