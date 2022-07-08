Бойкот окончен. «Нетфликс» приобрел права на следующий фильм с Джонни Деппом

Netflix приобрёл права на трансляцию будущего фильма, «Фаворитка», с Джонни Деппом в главной роли. Об этом 7 июля сообщило агентство Bloomberg.
Это первая крупная роль актёра после голливудского бойкота и суда с бывшей женой Эмбер Хёрд по делу о клевете.
В «Фаворитке» Джонни Депп сыграет короля Франции Людовика XV, роль его любовницы исполнит актриса и одновременно режиссёр этого фильма — француженка Майвенн Ле Беско.
Фильм выйдет во французский прокат в 2023 году. Через 15 месяцев после релиза в кинотеатрах его покажет Netflix.
Последний фильм, где играл Джонни Депп, вышел в 2020 году. Это была биографическая драма «Великий», где актёр сыграл роль культового военного фотографа Юджина Смита.
Ранее Фонтанка рассказывала, как закончился суд между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд.