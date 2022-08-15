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    Пришли не только близкие. В Петербурге простились с юным хоккеистом, умершим из-за попадания шайбы

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    Траурная церемония прощания с 14-летним хоккеистом СКА Всеволодом Малковым, погибшим в результате несчастного случая на тренировке, состоялась в Петербурге 15 августа.

    Фото: Мир хоккея / «ВКонтакте»
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    Гражданская панихида началась в 11 часов утра в фойе спортивного дворца «Хоккейный» на Ждановской улице. Отпевание прошло в церкви Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище.

    Проводить юного спортсмена в последний путь пришли сотни людей, среди них родственники и близкие хоккеиста, а также множество молодых игроков команды СКА, которые были одеты в клубные свитера, пишет Starhit.

    Тем временем Федерация хоккея Санкт-Петербурга предложила учредить приз имени Севы Малкова, сообщает корреспондент «КП-Петербург». Его будут вручать лучшему 14-летнему хоккеисту. Победителя будут выбирать по окончании каждого сезона.

    Жизнь подающего надежды спортсмена прервал полет шайбы во время тренировки 11 августа. Как рассказали в пресс-службе армейского клуба, во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца. Спасти Всеволода медики не смогли. Подробнее о судьбе погибшего хоккеиста читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Мир хоккея / «ВКонтакте»

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