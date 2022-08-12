В «небесной хоккейной лиге». Как один бросок оборвал жизнь начинающего спортсмена

Судьба-злодейка оборвала жизнь того, кто, по мнению товарищей, мог через несколько лет взорвать НХЛ. Бросок шайбы, попавший в защиту во время тренировки, остановил сердце 14-летнего нападающего команды школы СКА-2008.



Фото: Мир хоккея / «ВКонтакте» Поделиться Поделиться





Пока друзья провожают мальчика в «небесную хоккейную лигу», СК ищет того, кто мог причинить ему смерть по неосторожности.

О трагедии на тренировке во Дворце спорта на Ждановской улице «Фонтанке» накануне сообщила читательница. Со слов наблюдавших за тренировкой, после удара подросток упал, у него остановилось дыхание, скорая приехала через двадцать минут.



Звонок из хоккейного комплекса СКА поступил в службу 112 за десять минут до шести вечера. Как потом напишут в релизе-некрологе на сайте СКА, первую помощь мальчику оказывал врач команды. Потом скорой удалось запустить сердце юного спортсмена, и его довезли до детской городской больницы № 2. Там больше часа пытались вывести пациента из состояния клинической смерти, но в половине восьмого он скончался.

Камеры спорткомплекса бесстрастно сняли роковой удар защитника. Вот у 14-летнего нападающего после одного из розыгрышей замедляется движение, и, проехав метр, он падает.



Шайба, по предварительной информации, каким-то образом попала под спортивную защиту, и подросток получил травму грудной клетки, ушиб сердца и легкого.

В разговоре с журналистами отец погибшего мальчика уверял, что экипировка у нападающего была последней модели с высокой степенью защиты. И для него все случившееся страшная, но случайная трагедия.

Семья мальчика переехала в Петербург из Кирова. Его первой командой стал СКА 2008 «Стрельна». Прошлый сезон выступал за «Динамо» и недавно вернулся в родной клуб. Подавал большие надежды. Согласно статистике, в сезоне-2015/2016 он забил рекордные 44 шайбы. Последние годы стабильно забрасывал 11 шайб в сезон.



Первым свои соболезнования родителям подростка выразил СКА: «Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие соболезнования родителям, близким и друзьям Всеволода. Клуб окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведет внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего».



Фото: «ВКонтакте» Поделиться Поделиться





К утру 12 августа Следственный комитет принял решение о возбуждении уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности». В рамках расследования будут проведены все необходимые экспертизы, и в первую очередь та, которая точно укажет на причину смерти хоккеиста.



В спортивных пабликах, на которые был подписан юный хоккеист, теперь пишут о нем самом и собирают соболезнования от товарищей, знакомых и просто любителей спорта. Те, кто встречался с парнем на льду, уверяют, что у него был большой потенциал и он мог взорвать НХЛ через несколько лет. У него уже сейчас были все шансы попасть в юношеские сборные. Другие желают сил родным, чтобы пройти этот путь, и сетуют на судьбу-злодейку, которая неизвестно за каким углом тебя встретит.

Татьяна Востроилова, «Фонтанка.ру»

