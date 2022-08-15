Челленджа в TikTok не было. Появились подробности смертельного ДТП в Нижнем Тагиле с подростками и скорой помощью

Под Нижним Тагилом смертельную аварию, в которой погибли пять человек, устроил подросток. Как рассказали 15 августа полицейские, он без спросу взял из тумбочки ключи от родительской машины. Семья погибшего в ДТП школьника состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Подросток 2005 года рождения взял ключи от автомобиля, которые находились в свободном доступе в тумбочке. «Сообщения некоторых СМИ о челлендже в TikTok об угоне автомобиля, вероятнее всего, являются фейком. <…> Родители три раза привлекались по статье 5.35 КоАП РФ за самовольный уход несовершеннолетнего сына и за ненадлежащий контроль по исполнению обязанностей в части обучения подростка», — уточнили в полиции (цитата по E1).