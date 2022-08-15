Челленджа в TikTok не было. Появились подробности смертельного ДТП в Нижнем Тагиле с подростками и скорой помощью

Под Нижним Тагилом смертельную аварию, в которой погибли пять человек, устроил подросток. Как рассказали 15 августа полицейские, он без спросу взял из тумбочки ключи от родительской машины. Семья погибшего в ДТП школьника состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
Подросток 2005 года рождения взял ключи от автомобиля, которые находились в свободном доступе в тумбочке. «Сообщения некоторых СМИ о челлендже в TikTok об угоне автомобиля, вероятнее всего, являются фейком. <…> Родители три раза привлекались по статье 5.35 КоАП РФ за самовольный уход несовершеннолетнего сына и за ненадлежащий контроль по исполнению обязанностей в части обучения подростка», — уточнили в полиции (цитата по E1).
Накануне стало известно, что в ночной аварии в Нижнем Тагиле погибли пять человек, включая подростков. Hyundai Accent врезался в машину скорой помощи. Водитель — 16-летний подросток — около трех часов ночи проехал на красный, машина врезалась в скорую и загорелась.
Погибли водитель Hyundai, трое пассажиров, в том числе сидевшая на заднем сиденье 16-летняя девушка, и фельдшер скорой помощи. В больницу попали водитель скорой помощи и один из пассажиров легковушки 2003 года рождения.