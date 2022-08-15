Погибли пятеро. В Нижнем Тагиле подростки на угнанной машине врезались в скорую

Пять человек, включая подростков, погибли в ночной аварии в Нижнем Тагиле. Hyundai Accent врезался в машину скорой помощи.
ДТП произошло в ночь на 15 августа на перекрестке улиц Газетной и Октябрьской Революции, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области. За рулем Hyundai был 16-летний подросток — по данным региональной прокуратуры, около трех ночи он проехал на красный, машина врезалась в скорую и загорелась.
Погибли водитель Hyundai, трое его пассажиров, в том числе сидевшая на заднем сиденье 16-летняя девушка, и фельдшер скорой помощи. Водитель скорой и один из пассажиров Hyundai (2003 года рождения) попали в больницу.