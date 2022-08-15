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    Погибли пятеро. В Нижнем Тагиле подростки на угнанной машине врезались в скорую

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    7 комментариев

    Пять человек, включая подростков, погибли в ночной аварии в Нижнем Тагиле. Hyundai Accent врезался в машину скорой помощи.

    ДТП произошло в ночь на 15 августа на перекрестке улиц Газетной и Октябрьской Революции, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области. За рулем Hyundai был 16-летний подросток — по данным региональной прокуратуры, около трех ночи он проехал на красный, машина врезалась в скорую и загорелась.

    Погибли водитель Hyundai, трое его пассажиров, в том числе сидевшая на заднем сиденье 16-летняя девушка, и фельдшер скорой помощи. Водитель скорой и один из пассажиров Hyundai (2003 года рождения) попали в больницу.

    СК возбудил уголовное дело о нарушении правил ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц, причем совершенном водителем без прав.

    По данным издания E1, подростки были пьяны и, возможно, на угнанном автомобиле возвращались из сауны.

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    Комментарии 7

    Zoltan15 Авг 2022 в 11:48
    Фельдшера-то за что?
    +1−0
    27503615115 Авг 2022 в 11:45
    жалко тех, кто в скорой.
    +2−0
    ProstoZloy15 Авг 2022 в 10:59
    Давно уже пора карать за такие преступления, как управление транспортным средством без водительского удостоверения или в состоянии опьянения, как за покушение на убийстово. Причем - независимо от возраста преступника. Раз сел за руль и поехал - значит, и убить сможет.
    +2−0
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