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    Музыка

    Борис Гребенщиков собирает средства на завершение нового альбома «Дом Всех Святых»

    2037
    21 комментарий

    Борис Гребенщиков объявил в соцсетях о сборе средств на завершение нового альбома. Сообщение о запуске краудфандинга появилось на странице музыканта 15 августа.

    В нем БГ признался, что все последние альбомы «Аквариума» записаны с помощью поклонников.

    «Вся наша музыка в нынешнем столетии была записана только благодаря вашей бескорыстной помощи», — написал лидер группы.

    Новый альбом будет называться «Дом Всех Святых», и группа надеется выпустить его уже в начале сентября 2022 года. Сам релиз почти готов, деньги нужны «на заключительные миксы и финальный мастеринг».

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Юрий Шевчук и группа «ДДТ» в 2022 году готовят несколько необычных релизов на физических носителях и объявили сбор средств.

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    Комментарии 21

    Pilat15 Авг 2022 в 16:42
    Так он же хвастал что пожертвовал незалежной 10 лямов евро!
    Фонтанка об этот писала.
    И вдруг у него нет бабла записать альбом?
    А?
    А-ха-ха-ХА
    +3−3
    mynine15 Авг 2022 в 16:04
    БГ запрещали еще при Брежневе. Ушел тот, уйдет и этот, а БГ останется навсегда в русской культуре.
    +2−4
    фру15 Авг 2022 в 16:02
    У него ж пенсия. Пусть на пенсию издаётся.
    +5−2
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