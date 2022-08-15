Борис Гребенщиков собирает средства на завершение нового альбома «Дом Всех Святых»

Борис Гребенщиков объявил в соцсетях о сборе средств на завершение нового альбома. Сообщение о запуске краудфандинга появилось на странице музыканта 15 августа.
В нем БГ признался, что все последние альбомы «Аквариума» записаны с помощью поклонников.
«Вся наша музыка в нынешнем столетии была записана только благодаря вашей бескорыстной помощи», — написал лидер группы.
Новый альбом будет называться «Дом Всех Святых», и группа надеется выпустить его уже в начале сентября 2022 года. Сам релиз почти готов, деньги нужны «на заключительные миксы и финальный мастеринг».
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Юрий Шевчук и группа «ДДТ» в 2022 году готовят несколько необычных релизов на физических носителях и объявили сбор средств.