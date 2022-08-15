«С собакой, которая на трупы работает, стали смотреть». Подробности трагедии в Пермском крае, где в колодце нашли 6-летнюю девочку

Маленькую девочку, пропавшую в Прикамье (Пермский край), нашли в закрытом колодце. Как она там оказалась и кто закрыл крышку, пока неизвестно. Также нет информации о причинах трагедии. Тело отправили на экспертизу, и пока не сообщается, зафиксированы ли признаки насильственной смерти. Подробности этой истории передаёт издание 59.RU.



6-летняя девочка исчезла в посёлке Верхнечусовские Городки 12 августа. Она пошла в магазин за леденцом и не вернулась. Правоохранители и волонтёры прочёсывали деревню, лес, осматривали дома. В ночь на 15 августа тело ребёнка обнаружили в колодце пожарного водоема, под закрытой крышкой. Ширина колодца — 40 сантиметров, высота воды — около полутора метров. Источники издания предположили, что еще в первый день поисков местные жители заглянули в колодец, но ничего не заметили и закрыли крышку.

