«С собакой, которая на трупы работает, стали смотреть». Подробности трагедии в Пермском крае, где в колодце нашли 6-летнюю девочку

Маленькую девочку, пропавшую в Прикамье (Пермский край), нашли в закрытом колодце. Как она там оказалась и кто закрыл крышку, пока неизвестно. Также нет информации о причинах трагедии. Тело отправили на экспертизу, и пока не сообщается, зафиксированы ли признаки насильственной смерти. Подробности этой истории передаёт издание 59.RU.
6-летняя девочка исчезла в посёлке Верхнечусовские Городки 12 августа. Она пошла в магазин за леденцом и не вернулась. Правоохранители и волонтёры прочёсывали деревню, лес, осматривали дома. В ночь на 15 августа тело ребёнка обнаружили в колодце пожарного водоема, под закрытой крышкой. Ширина колодца — 40 сантиметров, высота воды — около полутора метров. Источники издания предположили, что еще в первый день поисков местные жители заглянули в колодец, но ничего не заметили и закрыли крышку.
«[Во время поисков] не спускались [в колодец] — заглядывали, камеру запускали, ничего там не было. А вчера уже с собакой, которая на трупы работает, стали смотреть. <...> Фонариком посветили в колодец и увидели кроссовку. Потом подвели собаку. Она голос подала. Это значит, что там есть человек. Это в 30–35 минут двенадцатого было вчера», — рассказал изданию родственник девочки.
14 августа следователи допросили мужчину — по словам местных жителей, живущего неподалёку и имеющего судимость. При этом отец девочки, комментируя эту информацию, заявил изданию: «Не там копают».
Уголовное дело по статье «Убийство» следователи возбудили еще в первый день поисков: такая процедура предоставляет правоохранителям большую свободу действий.