Девочку шести лет, которую искали под Пермью двое суток, нашли в колодце с водой

Шестилетнюю девочку, которую искали в Пермском крае двое суток, нашли мёртвой в ночь с 14 на 15 августа.

Как сообщает региональное СУ СК , девочку, которую разыскивали правоохранители, волонтерские организации и добровольцы, нашли в колодце с водой. Трагедия случилась в посёлке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа (Прикамье). Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

59.RU пишет, что есть подозреваемый. Журналисты издания рассказывают, что около полицейского участка лежат детские вещи, а кукла, с которой девочка ушла в магазин, висит на заборе. Предположительно, их вывесили на просушивание.

Девочка ушла в магазин 12 августа в семь часов вечера и так и не вернулась. Её искали с помощью самолета, вертолетов, квадрокоптера, многих проверяли на полиграфе.



По данным «КП Пермь», колодец расположен за магазином, куда девочка так и не дошла. Нашли её якобы подростки. Этот участок неоднократно просматривали, и местные жители считают, что тело могли подбросить.

