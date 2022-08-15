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    Девочку шести лет, которую искали под Пермью двое суток, нашли в колодце с водой

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    Шестилетнюю девочку, которую искали в Пермском крае двое суток, нашли мёртвой в ночь с 14 на 15 августа.

    Фото: СУ СК по Пермскому краю
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    Как сообщает региональное СУ СК, девочку, которую разыскивали правоохранители, волонтерские организации и добровольцы, нашли в колодце с водой. Трагедия случилась в посёлке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа (Прикамье). Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

    59.RU пишет, что есть подозреваемый. Журналисты издания рассказывают, что около полицейского участка лежат детские вещи, а кукла, с которой девочка ушла в магазин, висит на заборе. Предположительно, их вывесили на просушивание.

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    Девочка ушла в магазин 12 августа в семь часов вечера и так и не вернулась. Её искали с помощью самолета, вертолетов, квадрокоптера, многих проверяли на полиграфе.

    По данным «КП Пермь», колодец расположен за магазином, куда девочка так и не дошла. Нашли её якобы подростки. Этот участок неоднократно просматривали, и местные жители считают, что тело могли подбросить.

    14 августа в Пермском крае также нашли погибшим 31-летнего мужчину, который пропал 22 июля. Все это время его искали родственники, волонтеры и полиция, передаёт «КП Пермь».

    Фото: СУ СК по Пермскому краю

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