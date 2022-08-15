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    «АвтоВАЗ» вернулся к полному режиму работы

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    11 комментариев

    С понедельника, 15 августа, все сотрудники «АвтоВАЗа» перешли на пятидневный режим работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя профсоюзной организации завода Валерия Королева.

    По данным агентства, работники линии сборки Granta будут трудиться пять дней в две смены, на линии Niva — в одну смену. А с 29 августа по 27 ноября на линиях Granta, B0 и Niva предполагается установить шестидневный режим работы.

    Почти весь май «АвтоВАЗ» простаивал из-за отсутствия комплектующих. Производство возобновилось в начале июня, вышла Lada Granta Classic 2022 — первая модель после ухода Renault из России. При этом в начале августа «АвтоВАЗ» предложил сотрудникам завода в Ижевске выплаты за добровольное увольнение.

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    Комментарии 11

    Piter Russo15 Авг 2022 в 12:22
    Процесс идет и в целом удачно.
    +0−1
    Гриб15 Авг 2022 в 12:11
    Сколько сколько сейчас новая Нива стоит? На фарше с ГУром под 1,5 миллиона? И кому она нужна за такие деньги?
    +1−0
    BobCat215 Авг 2022 в 11:36
    Если обеспечат нормальные объемы выпуска и смогут урезонить жадность дилеров (например, открыть прямые онлайн продажи с завода по фикс. цене) и установить цены до 800 тыс., то в текущих реалиях это будет плюсом для рынка.
    +0−3
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