«АвтоВАЗ» вернулся к полному режиму работы

С понедельника, 15 августа, все сотрудники «АвтоВАЗа» перешли на пятидневный режим работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя профсоюзной организации завода Валерия Королева.



По данным агентства, работники линии сборки Granta будут трудиться пять дней в две смены, на линии Niva — в одну смену. А с 29 августа по 27 ноября на линиях Granta, B0 и Niva предполагается установить шестидневный режим работы.



Почти весь май «АвтоВАЗ» простаивал из-за отсутствия комплектующих. Производство возобновилось в начале июня, вышла Lada Granta Classic 2022 — первая модель после ухода Renault из России. При этом в начале августа «АвтоВАЗ» предложил сотрудникам завода в Ижевске выплаты за добровольное увольнение.

