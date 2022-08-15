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    Погибших при взрыве в ТЦ в Ереване стало больше

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    Число погибших в результате взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» выросло до шести человек. Об этом 15 августа сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на МЧС Армении.

    Ранее власти объявляли о 61 пострадавшем и 27 пропавших без вести.

    Утром 15 августа на место трагедии прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян, передаёт «Интерфакс».

    Взрыв в торговом центре «Сурмалу», специализирующемся на оптовой продаже товаров и продуктов, прозвучал днём 14 августа. По предварительным данным, там взорвался магазин пиротехники.

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