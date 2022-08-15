Погибших при взрыве в ТЦ в Ереване стало больше

Число погибших в результате взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» выросло до шести человек. Об этом 15 августа сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на МЧС Армении.



Ранее власти объявляли о 61 пострадавшем и 27 пропавших без вести.



Утром 15 августа на место трагедии прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян, передаёт «Интерфакс».



Взрыв в торговом центре «Сурмалу», специализирующемся на оптовой продаже товаров и продуктов, прозвучал днём 14 августа. По предварительным данным, там взорвался магазин пиротехники.