    Пробки

    1/10

    usd60.9eur62.54
    Обезумевшая лошадьЛучшее от «Фонтанки»Куда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести после взрыва в торговом центре. Возбуждено два уголовных дела

    1809
    1 комментарий

    Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу».

    «По состоянию на данный момент в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» три человека погибли, 61 ранен, 27 пропали без вести», — написал в соцсетях поздно вечером 14 августа пресс-секретарь мэрии армянской столицы Левон Сардарян.

    Тем временем, Следственный комитет Армении возбудил сразу два уголовных дела в связи со взрывом в Ереване. Как уточнила пресс-служба ведомства, дела возбуждены по статьям о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека или иные тяжки последствия, а также о нарушении правил хранения, учета, перевозки, пересылки или использования легковоспламеняющихся или горючих веществ. При этом в настоящий момент причины взрыва официально пока не установлены, предметом следствия станут все возможные версии, отметили в ведомстве.

    «Фонтанка» писала, что взрыв в ереванском торговом центре «Сурвалу» прозвучал около часа дня в воскресенье. По предварительным данным, там взорвался магазин пиротехники.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close