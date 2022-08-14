Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести после взрыва в торговом центре. Возбуждено два уголовных дела

Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу».



«По состоянию на данный момент в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» три человека погибли, 61 ранен, 27 пропали без вести», — написал в соцсетях поздно вечером 14 августа пресс-секретарь мэрии армянской столицы Левон Сардарян.



Тем временем, Следственный комитет Армении возбудил сразу два уголовных дела в связи со взрывом в Ереване. Как уточнила пресс-служба ведомства, дела возбуждены по статьям о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека или иные тяжки последствия, а также о нарушении правил хранения, учета, перевозки, пересылки или использования легковоспламеняющихся или горючих веществ. При этом в настоящий момент причины взрыва официально пока не установлены, предметом следствия станут все возможные версии, отметили в ведомстве.

