Массовое ДТП под камерой на Ленинском: быстрого «японца» закручивает и выкидывает в стоящие на светофоре машины

Серьёзное ДТП произошло в ночь с 14 на 15 августа на Ленинском проспекте в Петербурге. Его зафиксировали камера видеонаблюдения и автомобильный регистратор одного из очевидцев.
Виновник — водитель белого праворульного японского автомобиля (предположительно, Toyota Chaser), рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». В общей сложности, по их словам, 14 августа в 23:35 у дома 76 по Ленинскому столкнулись шесть или семь автомобилей, также встал троллейбус. На записи видно, как белый автомобиль, потеряв управление, на высокой скорости врезается в стоящие перед светофором машины.
К полуночи подъехали две машины скорой помощи и пожарные. «Забрали двоих, живы. У одной дамы (пассажирка «Ниссана Жука»), возможно, черепно-мозговая: после ДТП сидела на траве, держась за голову», — рассказывает Николай. Михаил добавляет, что ещё один пассажир держался за рёбра.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.