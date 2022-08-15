    Пробки

    3/10

    usd60.9eur62.54
    Обезумевшая лошадьЛучшее от «Фонтанки»Куда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Массовое ДТП под камерой на Ленинском: быстрого «японца» закручивает и выкидывает в стоящие на светофоре машины

    9262
    4 комментария

    Серьёзное ДТП произошло в ночь с 14 на 15 августа на Ленинском проспекте в Петербурге. Его зафиксировали камера видеонаблюдения и автомобильный регистратор одного из очевидцев.

    Виновник — водитель белого праворульного японского автомобиля (предположительно, Toyota Chaser), рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». В общей сложности, по их словам, 14 августа в 23:35 у дома 76 по Ленинскому столкнулись шесть или семь автомобилей, также встал троллейбус. На записи видно, как белый автомобиль, потеряв управление, на высокой скорости врезается в стоящие перед светофором машины.

    К полуночи подъехали две машины скорой помощи и пожарные. «Забрали двоих, живы. У одной дамы (пассажирка «Ниссана Жука»), возможно, черепно-мозговая: после ДТП сидела на траве, держась за голову», — рассказывает Николай. Михаил добавляет, что ещё один пассажир держался за рёбра.

    Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    А1357915 Авг 2022 в 09:40
    Не у всех мозг и двигатель могут работать одновременно.
    +0−0
    27584032415 Авг 2022 в 09:36
    Марк был хороший
    +0−0
    Mr.Long15 Авг 2022 в 09:29
    Ну стоял же справа столб! Надо было в него.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close