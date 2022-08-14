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    Предположительно утечка газа. Стали известны некоторые подробности массового отравления на юго-востоке Москвы.

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    В доме 11 на проспекте 40 лет Октября на юго-востоке Москве предположительно произошла утечка газа, из-за чего жильцов эвакуировали. Подробности происшествия в столице вечером 14 августа сообщает РИА Новости.

    По информации департамента транспорта Москвы, для временного размещения эвакуированных людей было направлено два автобуса «Мосгортранса». На месте сейчас работают оперативные службы города.

    Занят правый ряд улицы 40 лет Октября в районе происшествия, на движение не влияет, уточнили в дептрансе.

    «Фонтанка» писала, что неизвестным веществом в доме на юго-востоке Москвы отравились как минимум три человека. Ещё 20 человек успели эвакуировать.

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