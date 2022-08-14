Предположительно утечка газа. Стали известны некоторые подробности массового отравления на юго-востоке Москвы.

В доме 11 на проспекте 40 лет Октября на юго-востоке Москве предположительно произошла утечка газа, из-за чего жильцов эвакуировали. Подробности происшествия в столице вечером 14 августа сообщает РИА Новости.



По информации департамента транспорта Москвы, для временного размещения эвакуированных людей было направлено два автобуса «Мосгортранса». На месте сейчас работают оперативные службы города.

