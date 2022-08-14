20 человек разыскивают родственники после взрыва в Ереване

После взрыва в ереванском ТЦ к спасателям стали обращаться граждане, разыскивающие родственников. Об этом вечером 14 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Армении.

В общей сложности в настоящий момент неизвестна судьба около 20 человек.

Как писала «Фонтанка», по последним данным, в результате взрыва в Ереване пострадали 60 человек, в том числе дети и беременная женщина. Также известно о двоих погибших.

Взрыв в ТЦ «Сурмалу» в Ереване прогремел около 13:00 в воскресенье. По информации мэрии армянской столицы, взорвался магазин пиротехнических материалов, после чего начался пожар. Тушение усложнялось тем, что пиротехника продолжала взрываться.