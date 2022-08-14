Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов после взрыва в Ереване

Спасатели обнаружили еще одного погибшего в результате взрыва в ереванском ТЦ «Сурмалу». В официальном телеграм-канале МЧС Армении вечером 14 августа сообщили, что из-под завалов извлекли тело женщины.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб один мужчина 40–45 лет. Имена обеих жертв пока не установлены.

Число пострадавших от взрыва, по информации ведомства, достигло 60. Состояние 36 из них специалисты оценивают как средней степени тяжести, 22 отпущены домой после осмотра.