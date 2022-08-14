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    Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов после взрыва в Ереване

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    Спасатели обнаружили еще одного погибшего в результате взрыва в ереванском ТЦ «Сурмалу». В официальном телеграм-канале МЧС Армении вечером 14 августа сообщили, что из-под завалов извлекли тело женщины.

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб один мужчина 40–45 лет. Имена обеих жертв пока не установлены.

    Число пострадавших от взрыва, по информации ведомства, достигло 60. Состояние 36 из них специалисты оценивают как средней степени тяжести, 22 отпущены домой после осмотра.

    5-летний ребенок, который попал после взрыва в реанимацию, переведен в палату. Также среди госпитализированных есть беременная женщина. Опасности для жизни женщины и плода нет, говорят в МЧС.

    «Фонтанка» сообщала, что взрыв в ТЦ «Сурмалу» в Ереване прогремел около 13:00 в воскресенье. По информации мэрии армянской столицы, взорвался магазин пиротехнических материалов, после чего начался пожар. Тушение усложнялось тем, что пиротехника продолжала взрываться.

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