В Дудергофском канале второй день подряд находят мертвых купальщиков. На этот раз не повезло голому мужчине

Тело еще одного утопленника вытащили из воды в Дудергофском канале в Полежаевскм парке на юго-западе Петербурга.
В полицию о мертвом мужчине в воде Дудергофского канала сообщили в 16:40, стало известно «Фонтанке» 14 августа. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов вытащили утопленника из воды напротив дома 7 по Петергофскому шоссе. Мужчина на вид лет 45–50 был полностью обнажен.
Личность погибшего и причина его смерти устанавливаются.
Напомним, что накануне из вод Дудергофского канала вытащили тело женщины с цветной татуировкой игральных карт на спине.