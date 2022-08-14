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    В Дудергофском канале второй день подряд находят мертвых купальщиков. На этот раз не повезло голому мужчине

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    Тело еще одного утопленника вытащили из воды в Дудергофском канале в Полежаевскм парке на юго-западе Петербурга.

    В полицию о мертвом мужчине в воде Дудергофского канала сообщили в 16:40, стало известно «Фонтанке» 14 августа. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов вытащили утопленника из воды напротив дома 7 по Петергофскому шоссе. Мужчина на вид лет 45–50 был полностью обнажен.

    Личность погибшего и причина его смерти устанавливаются.

    Напомним, что накануне из вод Дудергофского канала вытащили тело женщины с цветной татуировкой игральных карт на спине.

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