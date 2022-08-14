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    На Северном флоте пройдут учения по обороне арктических островов

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    Отряд боевых кораблей Северного флота ВМФ РФ прибыл к острову Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, где в ближайшее время запланированы учения по организации обороны островной зоны в Арктике.

    Как сообщили в воскресенье, 14 августа, в пресс-службе Северного флота, в учениях примут участие экипажи двух больших десантных кораблей «Адмирал Левченко» и «Александр Отраковский», а также расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион».

    «В ходе совместных действий североморцы отработают уничтожение морского десантного отряда условного противника и отражение средств воздушного нападения на собственные силы», — уточнили в СФ.

    Напомним, в июне этого года масштабные учения с участием около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, а также свыше 40 самолётов и вертолётов прошли в Балтийском море.

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