Захарова предупредила США об условиях разрыва отношений

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условия разрыва отношений с США.

«Если конгресс объявит Россию «страной — спонсором терроризма», то об отношениях между двумя странами можно будет забыть», — заявила Мария Захарова 14 августа в интервью телеканалу «Россия-1».

23 июня Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма.

Ранее Латвия объявила Россию страной — спонсором терроризма, которая якобы «много лет поддерживает и финансирует террористические режимы и организации разными путями — прямо и косвенно». А президент Латвии призвал аннулировать или не продлевать ВНЖ россиянам.