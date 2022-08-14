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    Захарова предупредила США об условиях разрыва отношений

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    Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условия разрыва отношений с США.

    «Если конгресс объявит Россию «страной — спонсором терроризма», то об отношениях между двумя странами можно будет забыть», — заявила Мария Захарова 14 августа в интервью телеканалу «Россия-1».

    23 июня Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма.

    Ранее Латвия объявила Россию страной — спонсором терроризма, которая якобы «много лет поддерживает и финансирует террористические режимы и организации разными путями — прямо и косвенно». А президент Латвии призвал аннулировать или не продлевать ВНЖ россиянам.

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