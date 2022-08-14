В концерне «Калашников» рассказали, когда на вооружение поступят снайперская винтовка Чукавина и пистолет-пулемёт ППК-20

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) поступит на вооружение в ВС России до конца этого года. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.



«СВЧ в этом году будет поставлена в войска», — цитирует его ТАСС.



Также в 2022 году в Вооруженные силы РФ начнёт поступать пистолет-пулемёт Калашникова ППК-20. «<…> Уже в этом году пойдёт в войска. Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемёт в мире на ближайшие 20 лет», — заявил Лушников.

