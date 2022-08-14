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    В концерне «Калашников» рассказали, когда на вооружение поступят снайперская винтовка Чукавина и пистолет-пулемёт ППК-20

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    Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) поступит на вооружение в ВС России до конца этого года. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

    «СВЧ в этом году будет поставлена в войска», — цитирует его ТАСС.

    Также в 2022 году в Вооруженные силы РФ начнёт поступать пистолет-пулемёт Калашникова ППК-20. «<…> Уже в этом году пойдёт в войска. Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемёт в мире на ближайшие 20 лет», — заявил Лушников.

    Ранее «Фонтанка» писала, что концерн «Калашников» представил серийную версию новейшего смарт-ружья MP-155 Ultima. Оружие синхронизируется с мобильными устройствами, а также способно «обучать» хозяина.

    Новейший пистолет-пулемёт ППК-20 создан на базе зарекомендовавшего себя пистолета-пулемёта «Витязь-СН». Он имеет переработанный ударно-спусковой механизм, более современный приклад, глушитель, новый переключатель. ППК-20 прошёл государственные испытания в 2020 году.

    Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина разработана под два типа патронов — 7,62 x 54 мм и 7,62 x 51 мм (.308 Win). В калибре 7,62 х 54 мм она совместима с магазинами от СВД, которую предназначена заменить.

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