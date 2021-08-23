Смарт-ружье, обучающее стрелка: новинка от «Калашникова»

Группа компаний «Калашников» представила на форуме «Армия-2021» серийную версию новейшего смарт-ружья MP-155 Ultima. Как сообщает 23 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна, оружие синхронизируется с мобильными устройствами, а также способно «обучать» хозяина.



«Мы представляем серийную версию смарт-ружья МР-155 Ultima. За прошедший год был кардинально переработан бортовой персональный компьютер (ПК) — теперь он на системе Android. Дизайн был также адаптирован под возможность использовать ружье с отделяемым прикладом — только с пистолетной рукояткой», — рассказал руководитель конструкторского центра гражданского стрелкового оружия «Калашникова» Валентин Власенко.

