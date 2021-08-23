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Смарт-ружье, обучающее стрелка: новинка от «Калашникова»

Концерн «Калашников» выпустил смарт-ружье с дисплеем и несколькими дополнительными функциями

Группа компаний «Калашников» представила на форуме «Армия-2021» серийную версию новейшего смарт-ружья MP-155 Ultima. Как сообщает 23 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна, оружие синхронизируется с мобильными устройствами, а также способно «обучать» хозяина.

«Мы представляем серийную версию смарт-ружья МР-155 Ultima. За прошедший год был кардинально переработан бортовой персональный компьютер (ПК) — теперь он на системе Android. Дизайн был также адаптирован под возможность использовать ружье с отделяемым прикладом — только с пистолетной рукояткой», — рассказал руководитель конструкторского центра гражданского стрелкового оружия «Калашникова» Валентин Власенко.

В ружье встроен бортовой ПК с цифровым дисплеем, счетчиком выстрелов, индикатором оставшихся патронов, часами, компасом, секундомером и таймером.

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Комментарии (4)

iphonedimona
В старом анекдоте прапорщик говорил, что "пуля летит по невидимой касательной". В новых, не имеющих аналогов отечественных разработках, пули будут летать по непредсказуемым траекториям.
261409821
сын калаша и смартфона... мутант
mjaroslav
Открыли новость... Калашниковцы эту версию МР-155 уже несколько месяцев рекламируют. Уже куча оружейных блогеров на ютубе обзоры на этот девайс сделали...
Все хорошо, вот только элементая база в "умной начинке" этого ружья десятилетней давности.
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