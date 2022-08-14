Число пострадавших от взрыва на рынке в Ереване увеличилось до 51

Число пострадавших в Ереване от взрыва и пожара в торговом центре выросло до 51 человека. Об этом во второй половине дня 14 августа сообщила пресс-служба МЧС Армении.

«По состоянию на 16:30 число граждан, переданных в различные медицинские учреждения в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу», достигло 51», — уточнили в ведомстве.