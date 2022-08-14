Число пострадавших от взрыва на рынке в Ереване увеличилось до 51

Число пострадавших в Ереване от взрыва и пожара в торговом центре выросло до 51 человека. Об этом во второй половине дня 14 августа сообщила пресс-служба МЧС Армении.
«По состоянию на 16:30 число граждан, переданных в различные медицинские учреждения в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу», достигло 51», — уточнили в ведомстве.
Также в МЧС сообщили, что в реанимации больницы находится один ребенок из числа пострадавших от взрыва. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.
Как ранее сообщала «Фонтанка», при взрыве один человек погиб. По последним данным, жертвой стал мужчина.
Взрыв прогремел в торговом центре Еревана «Сурмалу» днем 14 августа. По одной из версий, ЧП произошло из-за замыкания в отделе продаж петард.