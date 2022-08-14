    Пробки

    2/10

    usd60.9eur62.54
    Обезумевшая лошадьЛучшее от «Фонтанки»Куда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Число пострадавших от взрыва на рынке в Ереване увеличилось до 51

    2667
    3 комментария

    Число пострадавших в Ереване от взрыва и пожара в торговом центре выросло до 51 человека. Об этом во второй половине дня 14 августа сообщила пресс-служба МЧС Армении.

    «По состоянию на 16:30 число граждан, переданных в различные медицинские учреждения в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу», достигло 51», — уточнили в ведомстве.

    Также в МЧС сообщили, что в реанимации больницы находится один ребенок из числа пострадавших от взрыва. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

    Как ранее сообщала «Фонтанка», при взрыве один человек погиб. По последним данным, жертвой стал мужчина.

    Взрыв прогремел в торговом центре Еревана «Сурмалу» днем 14 августа. По одной из версий, ЧП произошло из-за замыкания в отделе продаж петард.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close