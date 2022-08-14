Один погибший, 20 раненых — предварительные данные о жертвах в Ереване

Взрыв на ереванском рынке «Сурмалу» 14 августа повлек человеческие жертвы. По предварительным данным, которые сообщили информагентству «Sputnik Армения» в пресс-службе МЧС Армении, один человек погиб, 20 ранено.

Как передает корреспондент издания, сейчас на месте взрыва работают врачи скорой помощи и добровольцы. Пострадавших людей выносят из здания и отправляют в больницы каретами скорой и везут на своих автомобилях.

Взрыв прогремел в торговом центре в Ереване днем 14 августа. По одной из версий, ЧП произошло из-за замыкания в отделе продаж петард.