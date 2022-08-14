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    «Их тут десятки». В Ленобласти наблюдается нашествие кабанов

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    Дачники Ленобласти жалуются на нашествие кабанов. Видео, снятое в деревне Васкелово Всеволожского района Ленинградской области, появилось 14 августа в паблике «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург».

    На полутораминутном ролике, снятом, судя по всему, из окна частного дома, видно, как по соседнему участку проходят больше десяти кабанов. Это настоящий семейный исход: большие особи ведут за собой маленьких кабанчиков.

    «Их тут десятки», — шепотом комментирует автор видео.

    «Животные съедают все на своем пути и оставляют людей без урожая. В ход идут яблоки, помидоры и картошка», — пишут в паблике.

    Ранее кабанов заметили на картофельном поле во Всеволожском районе — они разрывали засеянный грунт.

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