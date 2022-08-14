«Их тут десятки». В Ленобласти наблюдается нашествие кабанов

Дачники Ленобласти жалуются на нашествие кабанов. Видео, снятое в деревне Васкелово Всеволожского района Ленинградской области, появилось 14 августа в паблике «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург».
На полутораминутном ролике, снятом, судя по всему, из окна частного дома, видно, как по соседнему участку проходят больше десяти кабанов. Это настоящий семейный исход: большие особи ведут за собой маленьких кабанчиков.
«Их тут десятки», — шепотом комментирует автор видео.
«Животные съедают все на своем пути и оставляют людей без урожая. В ход идут яблоки, помидоры и картошка», — пишут в паблике.
Ранее кабанов заметили на картофельном поле во Всеволожском районе — они разрывали засеянный грунт.