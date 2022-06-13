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    Стадо кабанов взрыхлило картофельное поле в Ленобласти

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    5 комментариев

    Во Всеволожском районе Ленобласти стадо кабанов вышло на прокорм на засеянное картофелем поле. Видео прогулки 13 июня опубликовало сообщество «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

    На видео запечатлены восемь хрюшек, некоторые из них, судя по размерам, еще подростки. Кабаны пятачками основательно взрывали засеянный грунт. Два животных в определенный момент обратили внимание на автора видео, однако не стали отвлекаться от трапезы.

    Как рассказал порталу 47News автор кадров Владимир Бурматов, он заснял кабанчиков во время белой ночи — около 03:30 утра 14 июня на поле, рядом с дорогой от карьера Мяглово в направлении поселка имени Свердлова.

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    Комментарии (5)

    SERGEY111
    Вот оно - импортозамещение .
    Piter Russo
    Мигранты лесов пришли кормиться...
    265927066
    Так ведь без картофеля останемся к зиме..... Где Росгвардия?
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