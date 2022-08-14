Число пострадавших при взрыве в ТЦ в Ереване увеличилось до 26

Количество пострадавших в результате взрыва на рынке «Сурмалу» в Ереване снова увеличилось и достигло уже 26 человек. Об этом со ссылкой на Минздрав Армении днём 14 августа сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее стало известно об одном погибшем и 20 пострадавших. По данным местных СМИ, погибла пятилетняя девочка.
«Фонтанка» писала, что взрыв в ТЦ «Сурмалу» в Ереване прогремел около 13:00 в воскресенье. По информации мэрии армянской столицы, взорвался магазин пиротехнических материалов, после чего начался пожар.