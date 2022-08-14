    Пробки

    2/10

    usd60.9eur62.54
    Обезумевшая лошадьЛучшее от «Фонтанки»Куда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Число пострадавших при взрыве в ТЦ в Ереване увеличилось до 26

    1939
    1 комментарий

    Количество пострадавших в результате взрыва на рынке «Сурмалу» в Ереване снова увеличилось и достигло уже 26 человек. Об этом со ссылкой на Минздрав Армении днём 14 августа сообщает РИА Новости.

    Напомним, ранее стало известно об одном погибшем и 20 пострадавших. По данным местных СМИ, погибла пятилетняя девочка.

    «Фонтанка» писала, что взрыв в ТЦ «Сурмалу» в Ереване прогремел около 13:00 в воскресенье. По информации мэрии армянской столицы, взорвался магазин пиротехнических материалов, после чего начался пожар.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close