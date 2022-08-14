Игорь Стрелков отрицает своё задержание в Крыму

Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) опроверг новость о своем задержании в Крыму. Об этом он написал 14 августа у себя в телеграм-канале.

Днем ранее ряд телеграм-каналов и СМИ сообщили о том, что бывшего министра ДНР якобы задержали, когда он направлялся в зону боевых действий по поддельному паспорту. Также в интернете распространились фотографии Гиркина в непривычном виде — без усов и коротко стриженного, а также фото паспорта с его фотографией, но на имя Рудова Сергея Викторовича, уроженца Ростова-на-Дону, выданного в Москве.