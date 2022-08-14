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    Игорь Стрелков отрицает своё задержание в Крыму

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    Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) опроверг новость о своем задержании в Крыму. Об этом он написал 14 августа у себя в телеграм-канале.

    Днем ранее ряд телеграм-каналов и СМИ сообщили о том, что бывшего министра ДНР якобы задержали, когда он направлялся в зону боевых действий по поддельному паспорту. Также в интернете распространились фотографии Гиркина в непривычном виде — без усов и коротко стриженного, а также фото паспорта с его фотографией, но на имя Рудова Сергея Викторовича, уроженца Ростова-на-Дону, выданного в Москве.

    В провластном телеграм-канале, который ведет военнослужащий Александр Жучковский, также подтвердили задержание Гиркина. В своем сообщении автор канала возмутился тем, что «выдающийся патриот» и человек «с огромным военным опытом» «не может попасть на фронт».

    Однако сам Игорь Гиркин сообщил подписчикам, что хотя и «собирается на фронт», это произойдет «не сейчас».

    Ранее «Фонтанка» писала о выступлении Гиркина (Стрелкова) в Петербурге, где он прокомментировал спецоперацию на Украине и оценил шансы на мобилизацию в России.

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