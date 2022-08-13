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    Авария на юге Петербурга закончилась пожаром, бесстрашный водитель спасал имущество

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    Мотоцикл вспыхнул ночью 13 августа на пересечении двух магистралей во Фрунзенском районе Петербурга. Возгоранию предшествовала авария.

    Мотоцикл и автомобиль такси столкнулись на пересечении улиц Салова и Бухарестской напротив ТРК «Континент». Видеозаписи, на которых запечатлено яркое пламя, 13 августа появились в группе «ДТП и ЧП».

    В комментариях к публикации очевидцы рассказали, что легковушка пострадала меньше — огонь её не тронул, но из-за удара она лишилась переднего бампера.

    К месту происшествия прибыли машина скорой помощи и пожарные. По словам автора записи, мотоциклист остался жив. Судя по видео, второй водитель также избежал серьёзных увечий — на кадрах он бесстрашно забирает вещи из салона авто и убегает.

    «Фонтанка» запросила ГУ МЧС по Петербургу.

    © Фонтанка.Ру

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