Авария на юге Петербурга закончилась пожаром, бесстрашный водитель спасал имущество

Мотоцикл вспыхнул ночью 13 августа на пересечении двух магистралей во Фрунзенском районе Петербурга. Возгоранию предшествовала авария.
Мотоцикл и автомобиль такси столкнулись на пересечении улиц Салова и Бухарестской напротив ТРК «Континент». Видеозаписи, на которых запечатлено яркое пламя, 13 августа появились в группе «ДТП и ЧП».
В комментариях к публикации очевидцы рассказали, что легковушка пострадала меньше — огонь её не тронул, но из-за удара она лишилась переднего бампера.
К месту происшествия прибыли машина скорой помощи и пожарные. По словам автора записи, мотоциклист остался жив. Судя по видео, второй водитель также избежал серьёзных увечий — на кадрах он бесстрашно забирает вещи из салона авто и убегает.
«Фонтанка» запросила ГУ МЧС по Петербургу.