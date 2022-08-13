В МИДе Литвы ценят действия Таллина и высказываются за ограничения для россиян на уровне ЕС

МИД Литвы ценит действия своих соседей — Латвии и Эстонии, направленные на ограничения туризма из России. Там видят сходство предпринятых странами мер: Литва первой из стран ЕС ограничила выдачу новых виз российским гражданам, ее примеру последовали соседи. Однако в Эстонии пошли еще дальше, закрывая туристам из России въезд по уже выданным туристическим визам (с рядом исключений).

Со слов неназванного собеседника издания BNS, Литва последовательно выступает за санкции и «придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если применяются на уровне ЕС».