В МИДе Литвы ценят действия Таллина и высказываются за ограничения для россиян на уровне ЕС

МИД Литвы ценит действия своих соседей — Латвии и Эстонии, направленные на ограничения туризма из России. Там видят сходство предпринятых странами мер: Литва первой из стран ЕС ограничила выдачу новых виз российским гражданам, ее примеру последовали соседи. Однако в Эстонии пошли еще дальше, закрывая туристам из России въезд по уже выданным туристическим визам (с рядом исключений).
Со слов неназванного собеседника издания BNS, Литва последовательно выступает за санкции и «придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если применяются на уровне ЕС».
Наряду с государством, ограничительные меры против туризма из России предпринимают отдельные объекты.
Так администрация Пакруойской усадьбы в Литве, неоднократно получавшая статус туристического объекта года, объявила, что с 12 августа больше не принимает российских туристов.
«Нам не нужны деньги российских туристов», — цитируют местные СМИ представителя поместья, признанного памятником архитектуры.
Ранее МИД Финляндии заявил, что один из способов ограничить турпоток из России в ЕС — выдавать визы только по понедельникам.