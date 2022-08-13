В Петербурге задержали разбойника, который устроил пожар в букмекерской конторе

Петербуржца, который устроил пожар в букмекерской конторе на проспекте Ветеранов, задержали спустя полмесяца после выходки. Полицейские нагрянули к нему в гости в день рождения.

Мужчину, которому исполнилось 40 лет, накануне задержали на улице Стойкости, 4. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 августа. Сейчас разбойник находится в изоляторе.

«Фонтанка» писала, что 30 июля петербуржец пришёл в букмекерскую контору и потребовал от оператора деньги. Получив отказ, он плеснул через окно выдачи наличных бензин и бросил спичку, после чего сбежал. В результате пожара никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело.