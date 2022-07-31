    Пробки

    2/10

    usd61.31eur62.57
    Атака на СевастопольГде перекрыты улицы (карта)Трансляция парадаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Петербурге разбойник-неудачник пришел в букмекерскую контору с бензином и спичками

    772
    обсудить

    Неизвестный петербуржец устроил пожар в букмекерской конторе на проспекте Ветеранов. Он хотел денег, но получил только уголовное дело. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 июля.

    Накануне ночью номер 112 набрала женщина и заявила о пожаре в помещении букмекерской конторы. На место сразу же была направлена следственно-оперативная группа. Было установлено, что после полуночи в офис пришел неизвестный и стал требовать от оператора деньги. Получив отказ, он плеснул через окно выдачи наличных бензин и бросил спичку, после чего сбежал. В результате пожара никто не пострадал.

    Подозреваемый был одет в черное, лицо предусмотрительно замотал шарфом. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close