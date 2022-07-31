В Петербурге разбойник-неудачник пришел в букмекерскую контору с бензином и спичками

Неизвестный петербуржец устроил пожар в букмекерской конторе на проспекте Ветеранов. Он хотел денег, но получил только уголовное дело. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 июля.

Накануне ночью номер 112 набрала женщина и заявила о пожаре в помещении букмекерской конторы. На место сразу же была направлена следственно-оперативная группа. Было установлено, что после полуночи в офис пришел неизвестный и стал требовать от оператора деньги. Получив отказ, он плеснул через окно выдачи наличных бензин и бросил спичку, после чего сбежал. В результате пожара никто не пострадал.