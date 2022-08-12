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    Семью петербургских туристов, которая не вышла на связь под Мурманском, обнаружили живой

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    Семья туристов с ребёнком, которая не вышла на связь после посещения старинного села Териберка на берегу Баренцева моря в Мурманской области, обнаружена. Людям ничего не угрожает. В настоящий момент они направляются в сторону Мурманска и в медицинской помощи не нуждаются, сообщает поздно вечером 12 августа ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

    В мурманской полиции уточнили, что путешественники находились без связи в районе полуостровов Средний и Рыбачий из-за неисправности автомобиля.

    Как пояснили в волонтёрском отряде «Мурманспас», специалисты которого также вели поиски пропавших туристов, их автомобиль обнаружила группа любителей внедорожного туризма и везёт на буксире в Мурманск. «Мама, папа и дочка — все целы и здоровы, они, кстати, не из Омска, а из Санкт-Петербурга, просто машина у них с омскими номерами», — рассказали в отряде.

    Об исчезновении семьи туристов в районе берега Баренцева моря стало известно днём в пятницу. Поисками занимались полицейские и волонтёры. В «Мурманспас» отмечали, что в числе пропавших — 11-летняя девочка. Семья передвигалась на чёрном внедорожнике Nissan с номерами Омской области.

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    Комментарии 3

    Свободу Лёхе!13 Авг 2022 в 00:51
    Когда-то и связи-то особой в лесу не было, будки телефонные - помню, но это - в городе, телефоны домашние.. - не у всех! ) В те времена.., Советские, люди опасались лишь диких зверей (и то - не факт, "если с другом вышел в путь"!)), а что теперь?!.. Люди опасаются.. - людей! А и, если не опасаются, то.. - легко погибнут в Городе, совершенно не важно как.. - Что значит "не важно"?! - Люди, не контролируют даже себя, как они смогут контролировать.. - Ситуацию! ) - Эй-эй-эй, Я что-то не угадываю тебя, ты что - сторонник Тотального Контроля?! - Себя - Да, Других - Нет, Другим я.. - Доверяю!) - Опять ты со своими.. Идеалами?!) - Воспитан я так..) - Отбрось своё.., это.., как его там называешь.., воспитание что ли, будь.. - Гопником! Нормальным, хорошим,.. - Гопником! - Господи, смотри, так.. - не прокатит! - Пачиму?! - Кем бы я не назывался, но.. Весь Мир увидит, что я.. - вот это слово! ) - А мы.. с Тобой.., - завоюем Весь Этот Мир! - Господи, почему я должен их подслушивать?! ) - Вижу, чт
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