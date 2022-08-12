Семью петербургских туристов, которая не вышла на связь под Мурманском, обнаружили живой

Семья туристов с ребёнком, которая не вышла на связь после посещения старинного села Териберка на берегу Баренцева моря в Мурманской области, обнаружена. Людям ничего не угрожает. В настоящий момент они направляются в сторону Мурманска и в медицинской помощи не нуждаются, сообщает поздно вечером 12 августа ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.
В мурманской полиции уточнили, что путешественники находились без связи в районе полуостровов Средний и Рыбачий из-за неисправности автомобиля.
Как пояснили в волонтёрском отряде «Мурманспас», специалисты которого также вели поиски пропавших туристов, их автомобиль обнаружила группа любителей внедорожного туризма и везёт на буксире в Мурманск. «Мама, папа и дочка — все целы и здоровы, они, кстати, не из Омска, а из Санкт-Петербурга, просто машина у них с омскими номерами», — рассказали в отряде.
Об исчезновении семьи туристов в районе берега Баренцева моря стало известно днём в пятницу. Поисками занимались полицейские и волонтёры. В «Мурманспас» отмечали, что в числе пропавших — 11-летняя девочка. Семья передвигалась на чёрном внедорожнике Nissan с номерами Омской области.