Семью петербургских туристов, которая не вышла на связь под Мурманском, обнаружили живой

Семья туристов с ребёнком, которая не вышла на связь после посещения старинного села Териберка на берегу Баренцева моря в Мурманской области, обнаружена. Людям ничего не угрожает. В настоящий момент они направляются в сторону Мурманска и в медицинской помощи не нуждаются, сообщает поздно вечером 12 августа ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.



В мурманской полиции уточнили, что путешественники находились без связи в районе полуостровов Средний и Рыбачий из-за неисправности автомобиля.

