Вучич заявил, что Сербия будет сохранять военный нейтралитет

Сербии не нужны военные базы на её территории — страна соблюдает военный нейтралитет и при необходимости сама будет себя защищать. Об этом 12 августа заявил президент Сербии Александр Вучич.



«Сербия будет заботиться о своём народе и будет достаточно сильной, чтобы быть самостоятельной, строить политические союзничества, не стыдиться своих хороших отношений с Россией, США, КНР, будет на европейском пути и сама будет заботиться о себе», — подчеркнул Вучич в эфире TV Prva.

