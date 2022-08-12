Вучич заявил, что Сербия будет сохранять военный нейтралитет

Сербии не нужны военные базы на её территории — страна соблюдает военный нейтралитет и при необходимости сама будет себя защищать. Об этом 12 августа заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Сербия будет заботиться о своём народе и будет достаточно сильной, чтобы быть самостоятельной, строить политические союзничества, не стыдиться своих хороших отношений с Россией, США, КНР, будет на европейском пути и сама будет заботиться о себе», — подчеркнул Вучич в эфире TV Prva.
При этом президент Сербии отметил, что не может ничего обещать по вопросу санкций против РФ, однако постарается сохранить нынешнюю политику.
Напомним, ранее Вучич заявлял, что новое правительство Сербии будет действовать самостоятельно, в интересах страны и не станет антироссийским.