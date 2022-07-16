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    Вучич пообещал, что новое правительство Сербии «не будет антироссийским»

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    Новое правительство Сербии будет действовать самостоятельно, в интересах страны и не станет антироссийским. Об этом 16 июля заявил президент Александар Вучич.

    По его словам, кабмин также будет работать над ускоренным присоединением Сербии к Евросоюзу. Не забыл Вучич упомянуть и о «китайских друзьях» Белграда.

    «Да, мы ускоренно работаем по европейскому пути, и я верю, что до декабря мы достигнем многих результатов. Но это правительство в любом случае не будет антироссийским и будет беречь нашу традиционную дружбу», — сказал Вучич (цитата по ТАСС).

    Ранее посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко говорил, что Москва надеется на сохранение нынешних подходов в двусторонних отношениях между двумя странами со стороны будущего правительства Сербии. По его словам, новый кабмин может быть сформирован к концу лета — началу осени.

    3 апреля в Сербии состоялись президентские и внеочередные парламентские выборы. Вучич был переизбран главой государства.

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