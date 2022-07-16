Вучич пообещал, что новое правительство Сербии «не будет антироссийским»

Новое правительство Сербии будет действовать самостоятельно, в интересах страны и не станет антироссийским. Об этом 16 июля заявил президент Александар Вучич.



По его словам, кабмин также будет работать над ускоренным присоединением Сербии к Евросоюзу. Не забыл Вучич упомянуть и о «китайских друзьях» Белграда.



«Да, мы ускоренно работаем по европейскому пути, и я верю, что до декабря мы достигнем многих результатов. Но это правительство в любом случае не будет антироссийским и будет беречь нашу традиционную дружбу», — сказал Вучич (цитата по ТАСС).

