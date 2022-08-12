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    В Telegram разрешили блокировать голосовые сообщения. Но не всем

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    В Telegram появилась функция блокировки входящих голосовых и видеосообщений. Правда, возможность такая доступна не всем, а лишь пользователи Telegram Premium, сообщает компания 12 августа.

    «У Premium-пользователей в настройках появилась новая опция: запретить собеседникам отправку голосовых и видеосообщений. С её помощью можно выбрать, кто сможет отправлять такие сообщения: «Все», «Мои контакты» или «Никто», — уточняется в сообщении.

    В Telegram пояснили, что пользователи смогут сами задать исключения, указав отдельных пользователей или группы пользователей, которые всегда смогут или никогда не смогут отправлять им подобные сообщения.

    «Фонтанка» писала, что ранее создатель Telegram Павел Дуров посетовал на то, что проверка Apple задержала «революционное» обновление мессенджера. По его словам, команда часто не может распространять новые версии приложения из-за неясного «процесса проверки», наложенного «техническими монополиями».

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