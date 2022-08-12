В Telegram разрешили блокировать голосовые сообщения. Но не всем

В Telegram появилась функция блокировки входящих голосовых и видеосообщений. Правда, возможность такая доступна не всем, а лишь пользователи Telegram Premium, сообщает компания 12 августа.



«У Premium-пользователей в настройках появилась новая опция: запретить собеседникам отправку голосовых и видеосообщений. С её помощью можно выбрать, кто сможет отправлять такие сообщения: «Все», «Мои контакты» или «Никто», — уточняется в сообщении.

