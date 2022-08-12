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    Боевые действия на Украине

    Минпросвещения: ЕГЭ на подконтрольных России территориях Украины станет обязательным через пять лет

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    Единый государственный экзамен на подконтрольных России территориях Украины станет обязательным через пять лет. Об этом 12 августа заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

    По его словам, в течение переходного периода выпускники смогут сами выбирать, сдавать ЕГЭ или нет. Та же система пять лет будет действовать в ЛНР и ДНР.

    Также школам на этих территориях предложат три варианта программ обучения. «Одно [расписание] максимально приближено к российской программе, второе с учетом украинского языка, где украинский язык родной, третья программа, где украинский язык может быть как факультативный», — отметил Кравцов.

    Ранее министр сообщил, что с 1 сентября школы Донбасса смогут перейти на российские образовательные стандарты.

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