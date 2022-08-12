Минпросвещения: ЕГЭ на подконтрольных России территориях Украины станет обязательным через пять лет

Единый государственный экзамен на подконтрольных России территориях Украины станет обязательным через пять лет. Об этом 12 августа заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.



По его словам, в течение переходного периода выпускники смогут сами выбирать, сдавать ЕГЭ или нет. Та же система пять лет будет действовать в ЛНР и ДНР.



Также школам на этих территориях предложат три варианта программ обучения. «Одно [расписание] максимально приближено к российской программе, второе с учетом украинского языка, где украинский язык родной, третья программа, где украинский язык может быть как факультативный», — отметил Кравцов.

