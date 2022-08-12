МЧС: Пострадавших при обрушении стены дома в Омске нет

Пострадавших в результате обрушения стены дома на улице 20-го Партсъезда, 53, в Омске нет. Об этом 12 августа сообщили в МЧС России.

Инцидент произошел в 16:27 по местному времени в пятницу. «Площадь обрушения составила 200 кв. м. Спасателями были эвакуированы 40 человек. Пострадавших в результате происшествия нет», — заявили в ведомстве.



«Обрушились места общего пользования, душевые, туалет», — рассказала местная жительница.



Отсутствие пострадавших подтвердил и мэр Омска Сергей Шелест. По его словам, пункт временного размещения развернут в местной гимназии, передает NGS55.RU.

