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    МЧС: Пострадавших при обрушении стены дома в Омске нет

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    Пострадавших в результате обрушения стены дома на улице 20-го Партсъезда, 53, в Омске нет. Об этом 12 августа сообщили в МЧС России.

    Фото: Ольга Скворцова / NGS55.RU
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    Инцидент произошел в 16:27 по местному времени в пятницу. «Площадь обрушения составила 200 кв. м. Спасателями были эвакуированы 40 человек. Пострадавших в результате происшествия нет», — заявили в ведомстве.

    «Обрушились места общего пользования, душевые, туалет», — рассказала местная жительница.

    Отсутствие пострадавших подтвердил и мэр Омска Сергей Шелест. По его словам, пункт временного размещения развернут в местной гимназии, передает NGS55.RU.

    Сейчас продолжается разбор завалов. Есть угроза дальнейшего разрушения здания с другой стороны, которая также находится в аварийном состоянии.

    Фото: Ольга Скворцова / NGS55.RU

    Дом был построен в 1966 году, и с тех пор в нем не проводилось качественного ремонта. Раньше здесь располагалось общежитие, а позже дом сделали многоквартирным. Несколько лет люди просили администрацию обратить внимание на состояние жилища, однако понимания не находили.

    В ночь с 21 на 22 апреля 2021 года дом на улице 20-го Партсъезда, 53, в прямом смысле стал разваливаться на глазах: с торца здания на первом этаже в момент осыпался слой кирпичной кладки. К счастью, тогда никто не пострадал. В ноябре 2021-го суд обязал Фонд капитального ремонта отремонтировать здание, однако, судя по всему, это так и не было сделано.

    В июне 2022-го на месте побывали журналисты, которые показали сквозную дыру в стене разрушающегося дома на первом этаже. Жильцы полтора года через суд пытались добиться признания дома аварийным, также они требовали расселения.

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