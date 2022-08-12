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    В Омске частично обрушилась пятиэтажка. К этому шло давно

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    В Омске обрушилась стена пятиэтажного дома на улице 20-го Партсъезда, 53. Об этом 12 августа сообщает корреспондент NGS55.RU с места событий.

    Момент обрушения попал на видео. Судя по опубликованным кадрам, на месте, где начали падать кирпичи, кладка уже была разрушена, а стена была в трещинах. Часть здания обвалилась за секунды.

    В пресс-службе Следственного комитета заявили, что, по предварительной информации, пострадавших нет, то же самое сказали в Минздраве региона. В мэрии информацию уточняют. Мэр Сергей Шелест поручил подготовить места для временного размещения жильцов. Прокуратура проводит проверку.

    По данным МЧС, из здания эвакуированы 40 человек. По предварительной информации, площадь обрушения составляет 200 квадратных метров. Сейчас спасатели занимаются разбором завалов.

    Дом был построен в 1966 году, и с тех пор в нем не проводилось качественного ремонта. Раньше здесь располагалось общежитие, а позже дом сделали многоквартирным. Несколько лет люди просили администрацию обратить внимание на состояние жилища, однако понимания не находили.

    В ночь с 21 на 22 апреля 2021 года дом на улице 20-го Партсъезда, 53, в прямом смысле стал разваливаться на глазах: с торца здания на первом этаже в момент осыпался слой кирпичной кладки. К счастью, тогда никто не пострадал. В ноябре 2021-го суд обязал Фонд капитального ремонта отремонтировать здание, однако, судя по всему, это так и не было сделано.

    В июне 2022-го на месте побывали журналисты, которые показали сквозную дыру в стене разрушающегося дома на первом этаже. Жильцы полтора года через суд пытались добиться признания дома аварийным, также они требовали расселения.

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